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Среди прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявлен COVID-19
13:04
Фото: 24.kg
Среди членов официальной делегации Киргизии, которая прибыла в Москву на сегодняшний парад Победы, были выявлены несколько человек, зараженные новым коронавирусом COVID-19. Глава государства Сооронбай Жээнбеков в связи со случившимся отправится на самоизоляцию.
Президенту Киргизии предстоит провести три дня в самоизоляции после того, как у членов киргизской делегации в Москве был выявлен коронавирус. Как передает агентство "Интерфакс", положительными оказались тесты у двух человек.
Как информирует пресс-служба главы государства, киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков и ряд других официальных лиц ближайшие несколько дней, пока не будут готовы их анализы, отправятся на самоизоляцию.
Отмечается, что когда президент и делегация возвратятся в Бишкек, будет соблюдаться уже отработанный алгоритм, применяемый в рамках борьбы с коронавируной инфекцией. Все, у кого тестирование выявило заражение, придется отправиться на двухнедельный карантин.
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