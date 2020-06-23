Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Среди прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявлен COVID-19

13:04

Фото: 24.kg



Среди членов официальной делегации Киргизии, которая прибыла в Москву на сегодняшний парад Победы, были выявлены несколько человек, зараженные новым коронавирусом COVID-19. Глава государства Сооронбай Жээнбеков в связи со случившимся отправится на самоизоляцию.



Президенту Киргизии предстоит провести три дня в самоизоляции после того, как у членов киргизской делегации в Москве был выявлен коронавирус. Как передает агентство "Интерфакс", положительными оказались тесты у двух человек.



Как информирует пресс-служба главы государства, киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков и ряд других официальных лиц ближайшие несколько дней, пока не будут готовы их анализы, отправятся на самоизоляцию.



Отмечается, что когда президент и делегация возвратятся в Бишкек, будет соблюдаться уже отработанный алгоритм, применяемый в рамках борьбы с коронавируной инфекцией. Все, у кого тестирование выявило заражение, придется отправиться на двухнедельный карантин.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 119

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:35 Власти канадского города отказались сносить памятник первому премьер-министру страны

Власти канадского города отказались сносить памятник первому премьер-министру страны 12:16 На заседании Саратовской облдумы подрались депутаты

На заседании Саратовской облдумы подрались депутаты 00:34 В Батуми вошел американский эсминец

В Батуми вошел американский эсминец 23.6.2020 14:27 Трамп обвинил Обаму в слежке в 2016 году

Трамп обвинил Обаму в слежке в 2016 году 23.6.2020 11:26 Макрон вновь заговорил о «смерти мозга» НАТО