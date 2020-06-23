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В Калининграде наградят девушку, маршировавшую босиком на параде
16:11
Фото: staticflickr.com
Участницу сегодняшнего праздничного парада, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать, поощрят за ее выдержку.
Как передает "Комсомольская правда", соответствующее заявление сделал командующий Балтийским флотом Александр Носатов.
Прокомментировав случившееся во время парада в Калининграде, Александр Носатов заявил о том, что девушку ожидает поощрение. Командующий Балтийским флотом отметил, что "потеряв обувь, она не сбила строй".
Никто из присутствующих на параде в тот момент даже не заметил, что произошло. Поэтому Носатов попросил представить ему данные девушки, чтобы отметить ее выдержку. Лишь позже на кадрах видеозаписи обнаружилось, что участница парада маршировала босиком.
Информацию о том, что участницу парада наградят, уже подтвердили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту, отмечает региональный портал Клопс.
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