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Власти Норвегии экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве


13:43
Власти Норвегии экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийствеФото: kapital.kz

Гражданин РФ, обвиняемый в убийстве в Тульской области, был экстрадирован из Норвегии, передают российские СМИ.

Преступление было совершено более двадцати лет назад.

Как указано в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, компетентные органы Королевства Норвегии экстрадировали в Россию гражданина РФ Дмитрия Вершинина по соответствующему требованию ведомства.

С учетом продолжающейся пандемии коронавируса и прерванного из-за нее международного авиасообщения процедура передачи россиянина проводилась через сухопутную границу. Подозреваемый был передан норвежскими правоохранительными органами в международном автомобильном пункте пропуска Борисоглебск - Стурскуг, поясняет пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, Дмитрий Вершинин убил своего знакомого осенью 1999 года. Преступление было совершено в Ленинском районе Тульской области. Мотивом убийства могла стать личная неприязнь.

Ранее Вершинин, долгое время скрывавшийся от правоохранительных органов, был объявлен в международный розыск. Спустя двадцать лет после инцидента, в минувшем сентябре, россиянин был задержан на территории Норвегии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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