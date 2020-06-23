Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Норвегии экстрадировали россиянина, обвиняемого в убийстве

13:43

Фото: kapital.kz



Гражданин РФ, обвиняемый в убийстве в Тульской области, был экстрадирован из Норвегии, передают российские СМИ.



Преступление было совершено более двадцати лет назад.



Как указано в сообщении на официальном сайте Генпрокуратуры РФ, компетентные органы Королевства Норвегии экстрадировали в Россию гражданина РФ Дмитрия Вершинина по соответствующему требованию ведомства.



С учетом продолжающейся пандемии коронавируса и прерванного из-за нее международного авиасообщения процедура передачи россиянина проводилась через сухопутную границу. Подозреваемый был передан норвежскими правоохранительными органами в международном автомобильном пункте пропуска Борисоглебск - Стурскуг, поясняет пресс-служба Генпрокуратуры.



Согласно материалам уголовного дела, Дмитрий Вершинин убил своего знакомого осенью 1999 года. Преступление было совершено в Ленинском районе Тульской области. Мотивом убийства могла стать личная неприязнь.



Ранее Вершинин, долгое время скрывавшийся от правоохранительных органов, был объявлен в международный розыск. Спустя двадцать лет после инцидента, в минувшем сентябре, россиянин был задержан на территории Норвегии.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 104

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:05 В штате Кентукки уволен полицейский, застреливший спавшую афроамериканку

В штате Кентукки уволен полицейский, застреливший спавшую афроамериканку 00:08 В Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцами

В Москве задержана китаянка, находившаяся в квартире с пятью младенцами 23.6.2020 12:14 В Аргентине автомобиль протаранил ворота посольства Китая

В Аргентине автомобиль протаранил ворота посольства Китая 23.6.2020 11:40 В Мексике 15 человек стали жертвами столкновений

В Мексике 15 человек стали жертвами столкновений 22.6.2020 23:25 Главу отдела полиции в Курской области задержали за госизмену