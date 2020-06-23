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В Батуми вошел американский эсминец
00:34
Фото: arms-expo.ru
Американский эсминец Porter вошел в порт Батуми в целях развития странами и партнерами НАТО возможностей обеспечения безопасности на Черном море, заявили в посольстве Соединенных Штатов в Тбилиси.
Дипломаты с радостью приветствовали судно, которое появилось в грузинском порту.
Во вторник в грузинский порт Батуми (Аджарская АР) вошел морской корабль США Porter. Американские дипломаты напомнили, что судно появляется здесь уже в третий раз.
Выразив радость по поводу очередного визита корабля , в посольстве Соединенных Штатов подчеркнули, что целью таких маневров является обеспечение безопасности в водах Черного моря. В сообщении дипмиссии подчеркивается, что странам и партнерам НАТО необходимо развивать возможности по усилению региональной стабильности.
В течение какого срока судно будет находиться в Грузии, пока не уточнялось.
Ранее глава Франции высказался о недавнем инциденте в Средиземном море, назвав его еще одним свидетельством "смерти мозга" НАТО. Как подчеркнул Эмманюэль Макрон, линия Турции не может быть совместима со статусом государства, входящего в альянс.
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