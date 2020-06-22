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Макрон вновь заговорил о «смерти мозга» НАТО
11:26
Фото: divanews.ru
Глава Франции высказался о недавнем инциденте в Средиземном море, назвав его еще одним свидетельством "смерти мозга" НАТО.
Как подчеркнул Эмманюэль Макрон, линия Турции не может быть совместима со статусом государства, входящего в альянс, сообщает ТАСС.
По словам Эмманюэля Макрона, инцидент с участием военных кораблей Турции и Франции в акватории Средиземного моря свидетельствует о "смерти мозга" НАТО. Французский лидер говорил об этом на совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.
Макрон напомнил, что еще в прошлом году указывал на несостоятельность Североатлантического блока. И сейчас можно вновь видеть доказательства его правоты. При этом французский лидер назвал "недопустимым" инцидент в Средиземном море, а линию Анкары - "несовместимой с ее статусом страны НАТО".
Ранее у берегов Ливии турецкий фрегат отказался выполнять распоряжение о досмотре груза, поступившее от французского судна. Европейский фрегат участвовал в операции Sea Guardian, которую проводит НАТО. Уклонившись от досмотра, команда турецкого корабля взяла на прицел иностранное судно при помощи радарной системы ракетного наведения. В Минобороны Франции сочло такие действия "исключительно враждебными и агрессивными".
Минувшей осенью после высказываний Макрона о нежизнеспособности НАТО на него обрушилась волна жесткой критики. Помимо неодобрительных замечаний со стороны руководителей государств - член альянса, в прессе распространились оскорбительные публикации. В частности, французского политика назвали "полезным идиотом Кремля".
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