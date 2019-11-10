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Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
10.11.2019 00:18
Фото: valeursactuelles.com
Польский журналист Якуб Мельник выступил с резкой критикой в адрес французского лидера Эммануэля Макрона после его высказываний о "смерти мозга НАТО".
Корреспондент издания Wpost опубликовал материал, который получил название "Макрон — полезный идиот Кремля".
Призывая союзников по альянсу не надеяться на Соединенные Штаты, президент Франции не намерен оказывать им помощь в критической ситуации, убежден польский журналист. В его статье утверждается, что над французами не нависла угроза военного нападения, как это якобы происходит с государствами восточного фланга.
Говоря о том, что риск военного нападения должны учитывать власти Польши, Латвии, Литвы, Румынии и Эстонии, Якуб Мельник не стал уточнять, кто же намеревается "напасть" на эти страны.
Польский журналист выразил уверенность в том, что современные европейские государства без поддержки Вашингтона в принципе не способны обеспечить собственную безопасность, как это происходило и в прошлом - в период холодной войны и после распада Советского Союза.
Ранее слова Макрона о "смерти мозга" НАТО прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства. Как заявил Сергей Лавров, если французский лидер почувствовал, что Североатлантический альянс сейчас находится в таком состоянии, у него есть полное право высказывать такое мнение.
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