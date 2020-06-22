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Возле Стоунхенджа найден крупнейший в Британии неолитический памятник


22.6.2020 23:55
СтоунхенджФото: livejournal.com
Стоунхендж

По предварительным оценкам специалистов, обнаруженный неподалеку от Стоунхенджа неолитический памятник мог быть создан около 4,5 тысячелетий назад.

Своими выводами о находке археологи поделились в статье, которую опубликовал научный журнал Internet Archaeology, пишет "Би-би-си".

Как стало известно, близ Стоунхенджа ученые смогли обнаружить цепь древних колодцев, которая замкнута в гигантских размеров кольцо - его диаметр составляет примерно 2 км. Возраст этого сооружения исследователи предварительно оценили в 4,5 тыс. лет.

В общей сложности историки обнаружили двадцать колодцев, каждый диаметром более 10 м и глубиной около 5 м. Громадное кольцо, образованное этими древними объектами, окружает масштабное неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс. Оно находится на расстоянии порядка 3 км от Стоунхенджа, рядом с аналогичным сооружением – Вудхенджем.

По мнению исследователей, обнаруженное ими гигантское кольцо для древних британцев выполняло роль своеобразной границы, окружающей некое священное место.

Автор: Злата Богатова

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