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Возле Стоунхенджа найден крупнейший в Британии неолитический памятник
22.6.2020 23:55
Фото: livejournal.com
Стоунхендж
По предварительным оценкам специалистов, обнаруженный неподалеку от Стоунхенджа неолитический памятник мог быть создан около 4,5 тысячелетий назад.
Своими выводами о находке археологи поделились в статье, которую опубликовал научный журнал Internet Archaeology, пишет "Би-би-си".
Как стало известно, близ Стоунхенджа ученые смогли обнаружить цепь древних колодцев, которая замкнута в гигантских размеров кольцо - его диаметр составляет примерно 2 км. Возраст этого сооружения исследователи предварительно оценили в 4,5 тыс. лет.
В общей сложности историки обнаружили двадцать колодцев, каждый диаметром более 10 м и глубиной около 5 м. Громадное кольцо, образованное этими древними объектами, окружает масштабное неолитическое поселение Даррингтон-Уоллс. Оно находится на расстоянии порядка 3 км от Стоунхенджа, рядом с аналогичным сооружением – Вудхенджем.
По мнению исследователей, обнаруженное ими гигантское кольцо для древних британцев выполняло роль своеобразной границы, окружающей некое священное место.
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