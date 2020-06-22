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В Киеве при взрыве в жилом доме погибли члены одной семьи
22.6.2020 12:57
Фото: vk.com
В результате взрыва погибли члены одной семьи, передает сегодня телевизионный канал "1+1" со ссылкой на экстренные службы Киева.
Как стало известно, жертвами ЧП стали мужчина и женщина, а также их сын.
Обстоятельства случившегося выясняются, на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные мероприятия.
По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, под обрушившимися из-за взрыва конструкциями могут оставаться двое мужчин, 1967 и 1976 г.р., которые проживали в этом доме.
Представитель ведомства добавил, что киевские спасатели сейчас "вручную, рискуя своей жизнью" продолжают разбирать завалы. Об этом Геращенко написал в своем Facebook. По его словам, поисково-спасательные мероприятия будут окончены к вечеру понедельника, 22 июня.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины ранее подтвердили сведения о трех погибших и пяти пострадавших. Информации о том, что стало причиной взрыва, из официальных источников пока не поступало.
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