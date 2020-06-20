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В Киеве заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску


15:02
В Киеве заявили о возможности удара новой ракетой по НовороссийскуФото: pr.net.ua

Созданная на Украине крылатая ракета "Нептун" в теории способна "дотянуться" до кораблей, которые находятся в районе порта Новороссийска.

С таким утверждением военный эксперт Михаил Жихоров выступил в статье, опубликованной в газете "Деловая столица".

Дистанция поражения ракет нового комплекса теоретически позволяет "дотянуться до целей вокруг оккупированного Крыма", - заявил автор публикации. В случае запуска с побережья Азовского моря, они способны даже поразить российские корабли, которые находятся в районе порта Новороссийск, утверждает Михаил Жихоров в своей статье.

Отмечается, что "Нептун" первоначально создавали в целях сдерживания Черноморского флота РФ. При этом украинский эксперт пояснил, что "на бумаге" российский флот на сегодняшний день уже располагает всеми возможностями по отражению ракетной атаки, даже если она будет иметь массовый характер.

Автор также усомнился в том, что у Киева сейчас имеются средства, необходимые для начала серийного производства "Нептуна". По мнению Жихорова, новая ракетная система подразумевает прикрытие мобильным зенитно-ракетным комплексом, а его Украина пока еще не имеет.

Ранее эксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с Россией. По мнению Владислава Шурыгина, американская сторона способна нанести удар через Северный полюс. Соединенные Штаты на протяжении более семидесяти лет продолжают отрабатывать подобные действия, пояснил специалист.

Автор: Злата Богатова

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