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Эксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с Россией


20.6.2020 19:38
Эксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с РоссиейФото: my.ua

В случае конфликта между Россией и США американская сторона способна нанести удар через Северный полюс, заявил эксперт Владислав Шурыгин.

Мнение военного специалиста сегодня приводят "Известия".

Как пояснил Владислав Шурыгин, Соединенные Штаты на протяжении более семидесяти лет продолжают отрабатывать "нанесение ударов с воздуха через Северный полюс". Поэтому такая тактика представляется наиболее вероятной в случае конфликта двух держав.

Эксперт также указал на возросшее в последнее время число полетов американской авиации в соответствующем регионе. По мнению Шурыгина, Соединенные Штаты могут использовать для атаки крылатые ракеты, которые будут выпущены стратегическими бомбардировщиками.

Вместе с тем, российские военные летчики несомненно достойно ответят потенциальному противнику, убежден Шурыгин. Эксперт пояснил, что такого рода учения неоднократно осуществлялись в северных широтах РФ.

Ранее секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Варшавы размещать на польской территории военную инфраструктуру других стран и блоков представляет потенциальную угрозу для нашего государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

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