Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Волков проиграл Блэйдсу

21.6.2020 11:33

Фото: кадр видео с youtube.com



На поединке в Лас-Вегасе, который состоялся минувшей ночью, российский боец смешанных единоборств Александр Волков уступил победу американцу Кертису Блэйдсу.



Бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) завершился единогласным решением судей — 48−46, 48−47, 49−46.



Кертис Блэйдс, удачно переводивший бой с россиянином в партер, одержал четырнадцатую в своей карьере победу. При этом Александр Волков лидировал по числу нанесенных точных ударов — 127 против 116.



На сегодняшний день российский боец успел одержать тридцать одну победу и восемь поражений.



Ранее предполагалось, что Волков и Блэйдс встретятся в Канаде, однако из-за пандемии коронавируса поединок было решено перенести.



Осенью прошлого года россиянин проводил бой с Грегом Харди. Поединок, состоявшийся в минувшем ноябре, Александр Волков выиграл решением судей.



Автор: Злата Богатова

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