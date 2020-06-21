|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Волков проиграл Блэйдсу
21.6.2020 11:33
Фото: кадр видео с youtube.com
На поединке в Лас-Вегасе, который состоялся минувшей ночью, российский боец смешанных единоборств Александр Волков уступил победу американцу Кертису Блэйдсу.
Бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) завершился единогласным решением судей — 48−46, 48−47, 49−46.
Кертис Блэйдс, удачно переводивший бой с россиянином в партер, одержал четырнадцатую в своей карьере победу. При этом Александр Волков лидировал по числу нанесенных точных ударов — 127 против 116.
На сегодняшний день российский боец успел одержать тридцать одну победу и восемь поражений.
Ранее предполагалось, что Волков и Блэйдс встретятся в Канаде, однако из-за пандемии коронавируса поединок было решено перенести.
Осенью прошлого года россиянин проводил бой с Грегом Харди. Поединок, состоявшийся в минувшем ноябре, Александр Волков выиграл решением судей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|