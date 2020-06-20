|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны Японии сообщает о неизвестной подводной лодке
20.6.2020 23:02
Фото: alchetron.com
Минобороны Японии
Неизвестная подводная лодка была обнаружена у берегов острова Амамиосима, расположенного на юге Японии, информирует Министерство обороны страны.
По данным ведомства, сначала судно было замечено 18 июня.
Как сообщает японское Минобороны, к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне неизвестную подлодку засекли вечером 18 июня. В тот момент судно двигалось в западном направлении.
Затем ту же лодку видели к западу от побережья острова Екоатэ, она находилась за пределами прилежащей зоны и вновь шла на запад. Второй случай произошел в первой половине дня 20 июня, отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Ранее сообщалось о НЛО, который был замечен в небе над Японией. Местные власти, прокомментировав случившееся, пока затрудняются дать какое-либо точное объяснение.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|