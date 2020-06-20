ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Воркуте задержан подозреваемый в убийстве двух полицейских
В Воркуте задержан подозреваемый в убийстве двух полицейских
Совершено нападение на бургомистра бельгийского города Брюгге
Совершено нападение на бургомистра бельгийского города Брюгге
В МИД Великобритании отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Великобритании отреагировали на статью Путина о Второй мировой войне
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
На Бали трагически погибла 18-летняя российская блогер-миллионерНа Бали трагически погибла 18-летняя российская блогер-миллионер
В Киеве заявили о возможности удара новой ракетой по НовороссийскуВ Киеве заявили о возможности удара новой ракетой по Новороссийску
Статья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США, сообщил посолСтатья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США, сообщил посол
Представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшегоПредставители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего
Минобороны Японии сообщает о неизвестной подводной лодкеМинобороны Японии сообщает о неизвестной подводной лодке

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Минобороны Японии сообщает о неизвестной подводной лодке


20.6.2020 23:02
Минобороны ЯпонииФото: alchetron.com
Минобороны Японии

Неизвестная подводная лодка была обнаружена у берегов острова Амамиосима, расположенного на юге Японии, информирует Министерство обороны страны.

По данным ведомства, сначала судно было замечено 18 июня.

Как сообщает японское Минобороны, к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне неизвестную подлодку засекли вечером 18 июня. В тот момент судно двигалось в западном направлении.

Затем ту же лодку видели к западу от побережья острова Екоатэ, она находилась за пределами прилежащей зоны и вновь шла на запад. Второй случай произошел в первой половине дня 20 июня, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось о НЛО, который был замечен в небе над Японией. Местные власти, прокомментировав случившееся, пока затрудняются дать какое-либо точное объяснение.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Театр «Современник» сделал заявление в связи с делом ЕфремоваТеатр «Современник» сделал заявление в связи с делом Ефремова
Парад Победы не будет проводиться в 13 городах РФПарад Победы не будет проводиться в 13 городах РФ
Эксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с РоссиейЭксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с Россией
Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенеслиЗапуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенесли
Представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшегоПредставители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru