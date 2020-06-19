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Песков назвал условие, при котором Польша может представлять угрозу России
19.6.2020 23:44
Фото: russophile.org
Готовность Варшавы размещать на польской территории военную инфраструктуру других стран и блоков представляет потенциальную угрозу для России, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля говорил об этом в интервью "Большой игре".
Фрагмент телепрограммы сегодня, 18 июня, можно было увидеть в эфире "Первого канала".
Как отметил Дмитрий Песков, Польша сама по себе на сегодняшний день вряд ли способна представлять какую-либо угрозу для России. Однако учитывая готовность Варшавы "предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран" или такого объединения как НАТО является потенциально опасным.
Официальный представитель Кремля при этом напомнил, что Москва всегда выражала озабоченность в связи с приближением военной инфраструктуры Североатлантического альянса к западным рубежам РФ. В результате российское руководство вынуждено предпринимать меры, чтобы гарантированно обеспечивать собственную безопасность.
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