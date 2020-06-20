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В Воркуте задержан подозреваемый в убийстве двух полицейских
20.6.2020 19:04
Фото: tobolsk.info
Следственные органы ранее возбудили уголовное дело в связи с двойным убийством в отделе полиции, передает ТАСС.
Преступление было совершено в ночь на 20 июня, когда были найдены останки 38-летнего начальника отделения по обслуживанию ОМВД РФ и 49-летнего слесаря.
Как стало известно, по подозрению в двойном убийстве задержан водитель группы обслуживания дежурной части ОМВД России по Воркуте. По версии следствия, 40-летний мужчина напал на коллег в результате конфликта, случившегося на фоне совместного распития спиртного.
В сообщении регионального СУ СКР отмечается, что причиной смерти погибших стали множественные ранения, в том числе, головы. Расследование по данному уголовному делу продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.
В полицейском главке по региону пояснили, что мотивом преступления стал бытовой конфликт. По итогам проверки, которую уже инициировали в МВД, примут решение о мерах дисциплинарного воздействия. Полицейский, подозреваемый в убийстве, будет уволен из органов с отрицательной формулировкой, после чего его привлекут к ответственности, согласно действующему законодательству.
Ранее было совершено нападение на бургомистра бельгийского Брюгге. Глава городского управления Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, был доставлен в больницу и экстренно прооперирован. Нападавший задержан.
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