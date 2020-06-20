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Семья Джорджа Флойда хочет превратить его имя в бренд


20.6.2020 17:44
Семья Джорджа Флойда хочет превратить его имя в брендФото: калужские-новости.рф

Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который в конце мая погиб в Миннеаполисе, намерена монетизировать его имя, зарегистрировав соответствующий бренд.

Как передают зарубежные СМИ, родственники уже подали заявку.

Родственники чернокожего Джорджа Флойда, погибшего после задержания из-за действий полицейского, в случае одобрения заявки  получат возможность монетизировать его имя. По словам членов семьи, они собираются не только продавать товары под этим брендом, но и создать специальное приложение для телефонов. Приложение The George Floyd Foundation предполагает просмотр документального фильма о Флойде, а также различных сведений о реформе полиции.

Семья также выразила намерение использовать товарный знак для того, чтобы оказывать поддержку другим людям, пострадавшим от жестокости и произвола полицейских, а также их родственникам.

Ранее руководство американской компании Johnson & Johnson объявило о прекращении продажи средств для осветления кожи. Речь идет о косметической продукции, распространявшейся ранее на территории стран Азии и Ближнего Востока. В комментарии компании отмечается, что названия и описания ряда продуктов линеек Neutrogena и Clean & Clear могли произвести впечатление, что кожа более светлого оттенка лучше и красивее. Однако в действительности, подчеркивают представители Johnson & Johnson, они не делали таких утверждений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 264

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