Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России

17:16

Фото: ill.in.ua



В ночь на воскресенье, 21 июня, в целом ряде регионов нашей страны может существенно понизиться температура, передает ТАСС.



Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, заморозки в самое ближайшее время ожидаются на Урале, а также Кузбассе и ряде других областей.



По данным синоптиков, заморозки этой ночью возможны на территории Кемеровской и Новосибирской областей, а также Омской и Томской, в Пермском крае и Свердловской области.



Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в самый разгар лета температура воздуха, согласно прогнозам специалистов, может опуститься вплоть до минус двух градусов. Подобное можно считать довольно редким метеорологическим явлением.



Ранее ученые уже предсказывали похолодание на европейской части России. Как прогнозировали метеорологи, после жаркой погоды воздух может охладиться до двадцати двух градусов, а ночью - до тринадцати.



Российские СМИ цитировали при этом ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Елену Волосюк, которая рассказывала о природных "качелях". Данные синоптиков свидетельствуют о том, что практически в течение всего лета различные регионы нашей страны может бросать из жары в холод и наоборот.



Автор: Злата Богатова

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