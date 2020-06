Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Индия перебрасывает в Ладакх ударные вертолеты и истребители

20.6.2020 15:58

Фото: southfront.org



Власти Индии сейчас перебрасывают на восток союзной территории Ладакх истребители и ударные вертолеты. Кроме того, усиливается морская группировка кораблей в Бенгальском заливе, пишет The Times of India. Как отмечает газета, такие шаги можно рассматривать как сигнал для Китая о готовности Нью-Дели "к эскалации военного конфликта на линии фактического контроля".



На территории Восточного Ладакха сейчас разворачиваются ударные вертолеты Apache и истребительная авиация, пишет The Times of India. Со ссылкой на военные источники газета рассказывает о том, что власти намерены существенно повысить обороноспособность в районе после столкновений индийских и китайских военнослужащих, которые произошли несколько дней назад.



Отмечается, что в Ладакх уже передислоцированы ударные вертолеты Apache с ракетами воздух - земля Hellfire, вертолеты Chinook, которые могут доставлять артиллерию в высокогорные районы, а на передовых авиабазах находятся истребители МиГ-29, Су-30 МКИ и "Ягуар". По данным газеты, военная техника перебрасывается сейчас в Ладакх при помощи тяжелых транспортных самолетов С-17 Globemaster, С-130J Super Hercules и Ан-32".



Кроме того, усилена группировка военных кораблей в водах Бенгальского залива.



Ранее появилась информация о том, что во время столкновений пострадали не менее 76 индийских военных. Все военнослужащие, попавшие в госпитали после инцидента на границе с Китаем, находятся сейчас в стабильном состоянии. Об этом заявили представители Минобороны страны, пишут индийские СМИ, но официального комментария ведомства пока еще не последовало.



Предполагается, что большая часть раненых уже в ближайшие дни сможет возвратиться к своим обязанностям.



ЧП в Ладакхе случилось в ночь на 16 июня: массовые столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими зафиксированы у реки Галван. Хотя стороны не применяли огнестрельное оружие, в потасовке погибли по меньшей мере двадцать военных Индии. По уточненным данным, сорок пять китайских солдат были убиты или получили ранения.



