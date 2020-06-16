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Названы потери Китая в результате столкновения на границе с Индией
00:11
Фото: thetimes.co.uk
Как минимум двадцать индийских военнослужащих погибли в результате конфликта, случившегося на границе с Китаем, передают зарубежные СМИ.
Также появились сведения о том, что со стороны КНР получили ранения, в том числе, смертельные, сорок три военных.
Инцидент в приграничной области Ладакх случился в ночь на 16 июня. Первоначально представители Индии рассказали о трех погибших, обменявшись обвинениями с Китаем по поводу причин ЧП. Позже Китай направил Индии протест, рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По словам дипломата, индийскому руководству было сделано строгое представление.
По информации китайской стороны, в минувший понедельник, 15 июня, индийские военнослужащие серьезно нарушили ранее достигнутые договоренности. Он два раза пересекли границу, чтобы совершить противоправные действия, спровоцировав серьезное физическое столкновение.
В конце минувшего мая гонконгская газета South China Morning Post сообщала о дестабилизации на границе Индии и Китая. Отмечалось, что напряженность растет на фоне публикаций в СМИ, рассказывающих о переброске дополнительных подразделений в приграничные районы.
Несмотря на целый ряд инцидентов, зафиксированных на границе в течение последних недель, на тот момент еще не было никаких официальных комментариев от представителей Пекина и Нью-Дели. Как полагали авторы материала, власти стран воздерживались от упоминаний, чтобы не усугублять и без того острую обстановку на границе. Однако позднее стороны начали официально взаимодействовать в целях урегулировния ситуации.
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