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Датчане не хотят тестироваться на коронавирус
19.6.2020 10:20
Фото: defense.gov
Жители Дании проигнорировали заявление правительства, которое после решения ослабить карантинные ограничения, анонсировало проведение обширного тестирования.
По данным зарубежных СМИ, менее 20% граждан страны откликнулись на призыв премьер-министра Метте Фредериксен.
Ранее глава датского кабмина указала на необходимость жесткого и постоянного контроля, чтобы не допустить распространения коронавируса. Как оказалось, на призыв премьер-министра Метте Фредериксен тестироваться на COVID-19 откликнулись менее 20% граждан.
В частности, шведская газета Expressen отмечает, что за последние три недели из 5 250 датчан, получивших уведомление о необходимости сдать анализы, до клиник успели добраться чуть более тысячи человек.
Правительство Дании во главе с премьер-министром Метте Фредериксен объявило о начале "наступательных темпов" проверки на коронавирус, когда власти решили перейти к постепенному снятию ограничительных мер. Отмечалось, что руководство страны намерено установить жесткий контроль, чтобы не допустить распространения опасной инфекции в обществе.
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