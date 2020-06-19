|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Турции Владимира Зеленского поженили с Верой Брежневой
19.6.2020 23:09
Фото: torrentmiha.net
Турецкая газета Hurriyet в своем последнем номере опубликовала материал, посвященный супруге президента Украины Владимира Зеленского.
Рассказывая о том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, авторы статьи решили сопроводить статью снимком Веры Брежневой.
На фотографии вместо Елены Зеленской рядом с украинским президентом можно увидеть улыбающуюся певицу Веру Брежневу. Вероятно, в качестве иллюстрации редакция выбрала один из постеров фильма, где нынешний президент Украины снимался вместе с экс-солисткой "Виагры".
В статье при этом рассказывается о том, что у супруги украинского лидера подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому Елена Зеленская самоизолировалась и восстанавливает здоровье под наблюдением медиков.
Напомним, тест на коронавирус у президента Украины Владимира Зеленского и его детей был отрицательным. Прокомментировав случившееся на своей странице в соцсети Facebook, Елена Зеленская призналась, что новость стала для нее полной неожиданностью. Дело в том, что она тщательно соблюдала все рекомендации специалистов, чтобы не заразиться COVID-19.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|