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В Турции Владимира Зеленского поженили с Верой Брежневой


19.6.2020 23:09
В Турции Владимира Зеленского поженили с Верой БрежневойФото: torrentmiha.net

Турецкая газета Hurriyet в своем последнем номере опубликовала материал, посвященный супруге президента Украины Владимира Зеленского.

Рассказывая о том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, авторы статьи решили сопроводить статью снимком Веры Брежневой.

На фотографии вместо Елены Зеленской рядом с украинским президентом можно увидеть улыбающуюся певицу Веру Брежневу. Вероятно, в качестве иллюстрации редакция выбрала один из постеров фильма, где нынешний президент Украины снимался вместе с экс-солисткой "Виагры".

В статье при этом рассказывается о том, что у супруги украинского лидера подтвердилась коронавирусная инфекция, поэтому Елена Зеленская самоизолировалась и восстанавливает здоровье под наблюдением медиков.

Напомним, тест на коронавирус у президента Украины Владимира Зеленского и его детей был отрицательным. Прокомментировав случившееся на своей странице в соцсети Facebook, Елена Зеленская призналась, что новость стала для нее полной неожиданностью. Дело в том, что она тщательно соблюдала все рекомендации специалистов, чтобы не заразиться COVID-19.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 212

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