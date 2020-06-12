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Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом


12.6.2020 19:29
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусомФото: elentur.com.ua

Новый коронавирус выявили у супруги украинского президента Владимира Зеленского — Елены, сообщается телеграм-канале офиса главы государства.

Уточняется, что состояние первой леди не вызывает у медиков особой тревоги.

Как стало известно, заболевание у Елены Зеленской протекает практически бессимптомно. Первая леди Украины до выздоровления намерена соблюдать самоизоляцию, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

Тест на коронавирус у президента Украины Владимира Зеленского и его детей был отрицательным.

Прокомментировав случившееся на своей странице в соцсети Facebook, Елена Зеленская призналась, что новость стала для нее полной неожиданностью. Дело в том, что она тщательно соблюдала все рекомендации специалистов, чтобы не заразиться коронавирусом.

По словам супруги президента Украины, вся ее семья минимизировала контакты, носила маски и перчатки, а также следовала другим правилам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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