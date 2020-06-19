ИнтерНовости - новости в стране и мире
Статья Путина о Второй мировой войне вышла в National Interest
Статья Путина о Второй мировой войне вышла в National Interest
Песков назвал условие, при котором Польша может представлять угрозу России
Песков назвал условие, при котором Польша может представлять угрозу России
На снимках Титана найдены признаки свежих извержений
На снимках Титана найдены признаки свежих извержений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Песков назвал условие, при котором Польша может представлять угрозу РоссииПесков назвал условие, при котором Польша может представлять угрозу России
В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19
Коронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммовКоронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммов
Датчане не хотят тестироваться на коронавирусДатчане не хотят тестироваться на коронавирус
В Мордовии 5 человек погибли в ДТПВ Мордовии 5 человек погибли в ДТП

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19


19.6.2020 22:10
В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19Фото: livejournal.com

Прокуратура региона информирует о начале проверки после того, как местное издание "Орловские новости" опубликовало интервью с заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. Боткина Викторией Адоньевой, которая также является главным внештатным инфекционистом области.

Прокуратура Орловской области приступила к проверке фактов, которые ранее были озвучены в интервью сетевому изданию "Орловские новости", передает ТАСС. По словам главного внештатного инфекциониста региона и заведующей областным гепатоцентром горбольницы им. Боткина Виктории Адоньевой, после начала вспышки коронавируса многие медицинские учреждения оказались переполненными.

Врач отмечала, что в больнице на текущий момент осталось лишь двадцать свободных коек. Адоньева также сообщала о нехватке специалистов.

После публикации местная прокуратура инициировала проверку по доводам интервью. На сайте ведомства отмечается, что предполагается привлечь специалистов органов контроля, чтобы установить, насколько в учреждениях здравоохранения региона сейчас соблюдаются требования законодательства при организации медицинской помощи.

На официальном портале областного правительства указано, что в бюджетных учреждениях здравоохранения региона было развернуто свыше девятисот коек, предназначенных для пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом лабо с подозрением на заражение. Отмечается, что речь идет примерно о трехстах койках без подачи кислорода. Более чем шестьсот мест обеспечены его подачей.

Согласно последним данным, на территории Орловской области за период с начала пандемии зарегистристрировали чуть более четырех тысяч пациентов с COVID-19. Более половины из них уже признаны излечившимися, скончались сорок пять.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Коронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммовКоронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммов
Принц Гарри начал жить с тещейПринц Гарри начал жить с тещей
Ветераны-афганцы пригрозили Киркорову за ролик о десантникахВетераны-афганцы пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Франция открывает границы для граждан ЕСФранция открывает границы для граждан ЕС
Bloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантинBloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантин

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru