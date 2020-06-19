Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19

19.6.2020 22:10

Фото: livejournal.com



Прокуратура региона информирует о начале проверки после того, как местное издание "Орловские новости" опубликовало интервью с заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. Боткина Викторией Адоньевой, которая также является главным внештатным инфекционистом области.



Прокуратура Орловской области приступила к проверке фактов, которые ранее были озвучены в интервью сетевому изданию "Орловские новости", передает ТАСС. По словам главного внештатного инфекциониста региона и заведующей областным гепатоцентром горбольницы им. Боткина Виктории Адоньевой, после начала вспышки коронавируса многие медицинские учреждения оказались переполненными.



Врач отмечала, что в больнице на текущий момент осталось лишь двадцать свободных коек. Адоньева также сообщала о нехватке специалистов.



После публикации местная прокуратура инициировала проверку по доводам интервью. На сайте ведомства отмечается, что предполагается привлечь специалистов органов контроля, чтобы установить, насколько в учреждениях здравоохранения региона сейчас соблюдаются требования законодательства при организации медицинской помощи.



На официальном портале областного правительства указано, что в бюджетных учреждениях здравоохранения региона было развернуто свыше девятисот коек, предназначенных для пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом лабо с подозрением на заражение. Отмечается, что речь идет примерно о трехстах койках без подачи кислорода. Более чем шестьсот мест обеспечены его подачей.



Согласно последним данным, на территории Орловской области за период с начала пандемии зарегистристрировали чуть более четырех тысяч пациентов с COVID-19. Более половины из них уже признаны излечившимися, скончались сорок пять.



Автор: Злата Богатова

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