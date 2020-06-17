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Власти КНДР напомнили об угрозе превратить Сеул в «море огня»
17.6.2020 20:27
Фото: vk.com
Власти Северной Кореи могут снова вспомнить об идее превращения Сеула в "море огня".
Раз руководство Южной Кореи не способно следить за своими высказываниями, в Пхеньяне в ответ могут напомнить о давно забытой угрозе, указано в комментарии Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).
В сообщении ЦТАК указано, что озвученная ранее позиция Сеула является передергиванием. Речь идет об оценке, которую власти Южной Кореи дали действиям руководства северного соседа - в Сеуле расценили их как нарушение Пханмунчжомской декларации и односторонний разрыв соглашения.
Ранее представители официального Пхеньянеа подтвердили информацию о подрыве межкорейского офиса связи в Кэсоне. Власти КНДР при этом подвергли резкой критике отправку южнокорейскими неправительственными организациями пропагандистских листовок на территорию Северной Кореи.
Комментируя действия соседней страны, в КНДР выразил намерение предпринять ответные меры вплоть до того, что в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне, направят военных.
Не так давно японское издание Asahi сообщило о том, что вторым человеком в Северной Корее можно считать младшую сестру лидера КНДР Ким Чен Ына - 31-летнюю Ким Е Чжон. В публикации утверждалось, что еще в прошлом году в Пхеньяне приняли решение о том, кому в случае необходимости может быть передана власть в стране.
Прогнозы по поводу будущего Северной Кореи распространились в зарубежных СМИ после того, как Ким Чен Ын некоторое время не участвовал в публичных мероприятиях.
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