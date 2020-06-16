|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Челябинской области грузовик протаранил пять машин: погибли 2 человека
11:22
Фото: vk.com
Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП, жертвами которого стали 2 человека, еще семь пострадали.
По словам водителя грузовика, у его машины отказали тормоза.
Трагедия произошла на трассе М5 "Урал" накануне, 16 июня, информирует прокуратура региона. В рамках начатого расследования полицейские задержанли водителя грузовика, его обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух человек.
После аварии мужчина утверждал, что у машины отказали тормоза. Назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства столкновения, произошедшего на 1649 км автотрассы Москва-Челябинск, предстоит установить специалистам.
Известно, что грузовик практически смял ехавшие впереди него и остановившиеся автомобили Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и Hino. От полученных ранений на месте аварии скончались водитель и пассажир Lada Granta, еще семь пострадавших были доставлены в ближайшие больницы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|