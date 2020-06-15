Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину, заявили в Киеве

20:00

Фото: livejournal.com



На Украине рассказали о начале демонтажа труб, которые принадлежат "Газпрому" и предназначены для для транзита газа через эту страну. С таким заявлением выступил руководитель оператора ГТС Украины Сергей Макогон.



Как сообщил Сергей Макогон, если не будет продлен контракт с Россией, Украина полностью лишится дохода от транзита. По его словам, "Газпром" уже начал демонтировать трубы, которые ранее использовались для транзита газа через Украину. На эту тему руководитель оператора ГТС Украины говорил в интервью OilPoint. Макогон также отметил, что речь идет о проблеме, на которую они не могут "повлиять особо".



В случае, если контракт с РФ не будет продлеваться, украинская сторона будет действовать для обеспечения газом собственных потребителей, пояснил он. Макогон добавил, что придется "сократиться и ужаться".



Каких-либо официальных комментариев от пресс-службы "Газпрома" по данному поводу пока еще не последовало.



Ранее "Газпром" дал оценку действиям против "Белгазпромбанка", подготовив совместное с "Газпромбанком" заявление. Компании, являющиеся акционерами этой финансовой организации с долей в 49,818% каждая, назвали незаконным назначение исполняющего обязанности председателя правления.



В тексте официального заявления подчеркивалось, что такие действия нарушают законодательство Республики Беларусь, учитывая, что новые руководители были назначены вскоре после того, как правоохранительными органами были задержаны полномочные члены правления указанного банка.



Бывший глава банка Виктор Бабарико намерен побороться за пост президента Беларуси. Прокомментировав последние события, он заявил о том, что у Минска нет на него прямого компромата. Поэтому власти оказывают давление на его окружение и связанные с ним структуры.



Автор: Злата Богатова

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