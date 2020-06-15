Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве на Навального завели дело о клевете в адрес ветерана ВОВ

15.6.2020 20:18

Фото: sledcom.ru



Столичными следователями возбуждено уголовное дело в отношении представителя российской оппозиции Алексея Навального.



Как передает "Интерфакс", его могут обвинить в клевете, от которой пострадал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.



Со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР уточняется, что ресь идет о ч. 2 ст. 128.1 УК РФ: Алексея Навального подозревают в клевете, т.е. умышленном публичном распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица и способной подорвать репутацию.



Основанием для возбуждения дела стали комментарии Навального к видеоролику, который ранее появился на федеральном информационном ресурсе, пояснили в ведомстве. На кадрах запечатлен участник ВОВ Игнат Артеменко, который высказывает мнение об изменениях в Конституцию РФ. В первых числах июня Навальный распространил этот материал в соцсетях вместе с клеветническим комментарием.



В прокуратуре Москвы, прокомментировав инцидент, пояснили, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера "Интерфаксу" признано законным.



В случае, если суд признает Навального виновным, ему может грозить наказание в виде обязательных работ в течение более чем двухсот часов либо выплаты штрафа в размере до миллиона рублей.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.6.2020 11:22 В Краснодаре умерла выдававшая себя за хирурга Алена Верди

В Краснодаре умерла выдававшая себя за хирурга Алена Верди 14.6.2020 22:02 В Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель

В Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель 14.6.2020 11:49 25 лет назад в Буденновске захватили заложников

25 лет назад в Буденновске захватили заложников 14.6.2020 11:10 Назван потенциальный источник следующего коронавируса

Назван потенциальный источник следующего коронавируса 13.6.2020 20:26 С 1 июля некоторым работающим пенсионерам проиндексируют пенсии