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В Москве на Навального завели дело о клевете в адрес ветерана ВОВ


15.6.2020 20:18
В Москве на Навального завели дело о клевете в адрес ветерана ВОВФото: sledcom.ru

Столичными следователями возбуждено уголовное дело в отношении представителя российской оппозиции Алексея Навального.

Как передает "Интерфакс", его могут обвинить в клевете, от которой пострадал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР уточняется, что ресь идет о ч. 2 ст. 128.1 УК РФ: Алексея Навального подозревают в клевете, т.е. умышленном публичном распространении заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица и способной подорвать репутацию.

Основанием для возбуждения дела стали комментарии Навального к видеоролику, который ранее появился на федеральном информационном ресурсе, пояснили в ведомстве. На кадрах запечатлен участник ВОВ Игнат Артеменко, который высказывает мнение об изменениях в Конституцию РФ. В первых числах июня Навальный распространил этот материал в соцсетях вместе с клеветническим комментарием.

В прокуратуре Москвы, прокомментировав инцидент, пояснили, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении оппозиционера  "Интерфаксу" признано законным.

В случае, если суд признает Навального виновным, ему может грозить наказание в виде обязательных работ в течение более чем двухсот часов либо выплаты штрафа в размере до миллиона рублей.

Автор: Злата Богатова

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