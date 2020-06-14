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В Екатеринбурге младенец после удара отца выпал из перевернувшейся коляски
14.6.2020 14:23
Фото: v-2020.org
Следственные органы Свердловской области приступили к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого мог пострадать семимесячный ребенок.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент случился во дворе жилого дома.
По предварительным данным, 38-летний житель Екатеринбурга ударил по лицу собственного семимесячного сына. В момент происшествия мужчина был пьян.
Удар оказался настолько сильным, что детская коляска опрокинулась, после чего из нее выпал мальчик. Предположительно, отец потерял самоконтроль из-за детского плача.
Сейчас следователи продолжают опрос гражданина и его супруги, а также очевидцев. Назначено экспертное исследование, чтобы выяснить, пострадал ли ребенок в результате случившегося, а также определить степень возможной тяжести вреда, нанесенного здоровью мальчика.
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