Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter 25 лет назад в Буденновске захватили заложников

11:49

Фото: modscheats.ru



Ровно двадцать пять лет назад, 14 июня 1995 года, двести боевиков во главе с Шамилем Басаевым напали на город Буденновск, расположенный в Ставропольском крае.



Преступники тогда взяли в плен порядка двух тысяч заложников.



Среди тех, кто был захвачен боевиками, оказались пациенты, беременные женщины и новорожденные дети, только что появившиеся на свет. Нападавшие потребовали у российских властей вывести из Чечни федеральные войска и признать независимость Ичкерии.



Несмотря на все обстоятельства и масштабы теракта, беспрецедентные на тот момент для мировой истории, глава РФ Борис Ельцин приказал начать силовую операцию. Основную роль в ней предстояло сыграть бойцам группы "Альфа".



В долгих переговорах с террористами принимал участие Виктор Черномырдин, занимавший в тот период пост главы правительства РФ. 19 июня 1995 года боевики отпустили большую часть заложников, после чего им предоставили транспорт для переезда в Чечню.



С собой в Веденский район нападавшие увезли 123 заложника, среди которых находились двадцать журналистов, трое депутатов, представители местных властей. На следующий день они были освобождены, когда колонна автобусов достигла чечни.



Транспорт, в котором боевики с заложниками ехали в Чечню, были заминированы радиоуправляемыми минами. Колонна двигалась в сопровождении вертолетов со спецназовцами. Силовики получили приказ атаковать террористов, если те освободят пленников в пути.



В результате теракта, согласно официальным данным, погибли 129 человек, в числе которых были 18 милиционеров и 17 военных. Ранения получили свыше четырехсот человек.



Значительно пострадали здания городской больницы, отдела внутренних дел, городской администрации. Боевики также подожгли Дом детского творчества, в общей сложности в Буденновске были повреждены более пятидесяти объектов и свыше ста частных домовладений. Во время террористической атаки были сожжены и расстреляны около двухсот автомобилей.



Автор: Злата Богатова

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