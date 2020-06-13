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25 лет назад в Буденновске захватили заложников
11:49
Фото: modscheats.ru
Ровно двадцать пять лет назад, 14 июня 1995 года, двести боевиков во главе с Шамилем Басаевым напали на город Буденновск, расположенный в Ставропольском крае.
Преступники тогда взяли в плен порядка двух тысяч заложников.
Среди тех, кто был захвачен боевиками, оказались пациенты, беременные женщины и новорожденные дети, только что появившиеся на свет. Нападавшие потребовали у российских властей вывести из Чечни федеральные войска и признать независимость Ичкерии.
Несмотря на все обстоятельства и масштабы теракта, беспрецедентные на тот момент для мировой истории, глава РФ Борис Ельцин приказал начать силовую операцию. Основную роль в ней предстояло сыграть бойцам группы "Альфа".
В долгих переговорах с террористами принимал участие Виктор Черномырдин, занимавший в тот период пост главы правительства РФ. 19 июня 1995 года боевики отпустили большую часть заложников, после чего им предоставили транспорт для переезда в Чечню.
С собой в Веденский район нападавшие увезли 123 заложника, среди которых находились двадцать журналистов, трое депутатов, представители местных властей. На следующий день они были освобождены, когда колонна автобусов достигла чечни.
Транспорт, в котором боевики с заложниками ехали в Чечню, были заминированы радиоуправляемыми минами. Колонна двигалась в сопровождении вертолетов со спецназовцами. Силовики получили приказ атаковать террористов, если те освободят пленников в пути.
В результате теракта, согласно официальным данным, погибли 129 человек, в числе которых были 18 милиционеров и 17 военных. Ранения получили свыше четырехсот человек.
Значительно пострадали здания городской больницы, отдела внутренних дел, городской администрации. Боевики также подожгли Дом детского творчества, в общей сложности в Буденновске были повреждены более пятидесяти объектов и свыше ста частных домовладений. Во время террористической атаки были сожжены и расстреляны около двухсот автомобилей.
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