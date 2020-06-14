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В Нижегородской области в ДТП четыре человека погибли и шестеро пострадали
14.6.2020 00:38
Фото: vk.com
Смертельная дорожная авария случилась на территории Балахнинского района, где столкнулись два легковых автомобиля, передает агентство "Интерфакс".
В правоохранительных органах Нижегородской области заявили, что среди жертв и пострадавших есть дети.
По данным регионального ГУ МВД РФ, столкновение автомобилей Lada, выехавшего на встречную полосу, и Mazda случилось примерно в 20:30 по московскому времени. Авария произошла в районе 358-го километра трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Mazda, ранения получили семь пассажиров. В их числе - двое детей, отметили в ведомстве. Один ребенок умер от полученных травм по пути в больницу. Мальчику было десять лет.
Обстоятельства и причины трагического происшествия сейчас выясняют специалисты.
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