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В Нижегородской области в ДТП четыре человека погибли и шестеро пострадали


14.6.2020 00:38
В Нижегородской области в ДТП четыре человека погибли и шестеро пострадалиФото: vk.com

Смертельная дорожная авария случилась на территории Балахнинского района, где столкнулись два легковых автомобиля, передает агентство "Интерфакс".

В правоохранительных органах Нижегородской области заявили, что среди жертв и пострадавших есть дети.

По данным регионального ГУ МВД РФ, столкновение автомобилей Lada, выехавшего на встречную полосу, и Mazda случилось примерно в 20:30 по московскому времени. Авария произошла в районе 358-го километра трассы Шопша - Иваново - Нижний Новгород.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Mazda, ранения получили семь пассажиров. В их числе - двое детей, отметили в ведомстве. Один ребенок умер от полученных травм по пути в больницу. Мальчику было десять лет.

Обстоятельства и причины трагического происшествия сейчас выясняют специалисты.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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