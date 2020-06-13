Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полицией

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Фото: mishen24.ru



Митингующие, выйдя на улицы города, также требовали наказать виновных в гибели 80-летней местной жительницы.



Женщина скончалась в конце 2018 года после того, как ей в лицо попала граната со слезоточивым газом, передает ТАСС.



Как стало известно, во французском Марселе массовая манифестация против расизма и полицейского произвола обернулась беспорядками и столкновениями с силовиками. Аналогичные акции состоялись в других городах страны, там все происходило более спокойно, сообщает телевизионный канал BFMTV.



В Марселе первоначально демонстрация также проходила в мирном ключе, хотя некоторые манифестанты пытались использовать пиротехнику. Помимо лозунгов, связанных с правами темнокожих, и призывов прекратить полицейский произвол, участники протестной акции требовали привлечь к ответственности виновных в гибели пожилой местной жительницы.



Примерно через час после начала шествия обстановка постепенно начала накаляться, пишут французские СМИ. Манифестанты забрасывали полицейских петардами, бутылками и камнями, кода силовики пытались преградить им путь.



80-летняя женщина скончалась после того, как ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Это случилось в декабре 2018 года, когда полицейские начали использовать спецсредства для разгона очередной демонстрации "желтых жилетов". Жительница Марселя находилась дома, а граната залетела в окно ее квартиры.



Автор: Злата Богатова

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