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В Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полицией
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Фото: mishen24.ru
Митингующие, выйдя на улицы города, также требовали наказать виновных в гибели 80-летней местной жительницы.
Женщина скончалась в конце 2018 года после того, как ей в лицо попала граната со слезоточивым газом, передает ТАСС.
Как стало известно, во французском Марселе массовая манифестация против расизма и полицейского произвола обернулась беспорядками и столкновениями с силовиками. Аналогичные акции состоялись в других городах страны, там все происходило более спокойно, сообщает телевизионный канал BFMTV.
В Марселе первоначально демонстрация также проходила в мирном ключе, хотя некоторые манифестанты пытались использовать пиротехнику. Помимо лозунгов, связанных с правами темнокожих, и призывов прекратить полицейский произвол, участники протестной акции требовали привлечь к ответственности виновных в гибели пожилой местной жительницы.
Примерно через час после начала шествия обстановка постепенно начала накаляться, пишут французские СМИ. Манифестанты забрасывали полицейских петардами, бутылками и камнями, кода силовики пытались преградить им путь.
80-летняя женщина скончалась после того, как ей в лицо попала граната со слезоточивым газом. Это случилось в декабре 2018 года, когда полицейские начали использовать спецсредства для разгона очередной демонстрации "желтых жилетов". Жительница Марселя находилась дома, а граната залетела в окно ее квартиры.
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