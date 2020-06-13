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С 1 июля некоторым работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
13.6.2020 20:26
Фото: kaluga24.tv
Предстоящая индексация распространится на пенсионеров, которые официально являются опекунами детей, еще не достигших совершеннолетия, передает "Федеральное агентство новостей".
Как стало известно, изменения начислений проведут автоматически, писать какие-либо заявления для этого необходимости нет.
Кроме того, 1 июля вступит в силу закон, в соответствии с которым восстанавливается индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим к настоящему времени трудовую деятельность. В данном случае граждане смогут рассчитывать на перерасчет с учетом всех плановых индексаций, которые в прошлом были ими пропущены.
Со следующего месяца также будут действовать две новые плановые льготы. Начиная с 75 лет, пенсионерам будет выплачиваться доплата за возраст, а если доход россиянина на пенсии не превышает два МРОТ, он сможет рассчитывать на рассрочку платежей по кредитам.
Предполагается, что с августа более чем на 9% будут проиндексированы накопительные пенсии, а также почти на 8% — выплаты тем, кто участвует в программе софинансирования пенсионных накоплений.
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