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Эксперт объяснил опасения РФ о возможном вторжении НАТО


09:22
Эксперт объяснил опасения РФ о возможном вторжении НАТОФото: kakprosto.ru

Россия имеет основания для того, чтобы опасаться вторжения НАТО, заявил публицист Питер Сучиу.

В материале для The National Interest американский эксперт напомнил о том, как в течение нескольких последних веков наша страна подвергалась целому ряду нападений.

В прошлом России уже не раз доводилось сталкиваться с агрессивными действиями со стороны других государств, в частности, Германии и Швеции, напомнил Питер Сучиу. Как пояснил американский публицист, в 1918 году, когда в стране шла гражданская война, участниками иностранной интервенции становились даже американские военнослужащие.

После окончания периода холодной войны и распада Советского Союза Россия оказалась гораздо более уязвимой, считает эксперт. Сучиу отметил, что это обусловлено тем, что многие страны, где в прошлом поддерживался коммунистический режим, на сегодняшний день стали членами НАТО - Венгрия, Словакия, Польша, Румыния и Чехия.

Учитывая ход исторических событий, не вызывает удивления активизация действий по усилению армии и флота России, констатировал эксперт. Как пояснил Сучиу, регулярное проведение маневров и создание новой военной техники можно рассматривать "не как наступательный потенциал", а больше как "средство сдерживания", которое служит гарантией того, что Россия не столкнется с новым вторжением с Запада.

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического министерства РФ Мария Захарова высказалась о национальной стратегии обороны Бухареста, после чего в МИД Румынии вызвали российского посла.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 205

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