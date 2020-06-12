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В МИД Румынии после заявления Захаровой вызван посол России
12.6.2020 20:17
Фото: amic.ru
МИД Румынии вызвал российского посла России в связи с заявлением официального представителя отечественного дипломатического ведомства Марии Захаровой. Пресс-секретарь российского внешнеполитического министерства высказалась о национальной стратегии обороны Румынии.
Как указано в официальном заявлении МИД Румынии, в национальной стратегии обороны РФ упоминалась из-за поведения Москвы в регионе в последние годы. Представители официального Бухареста выразили мнение о том, что российское руководство вносит дестабилизацию в регионе. Подчеркивается, что с подобной оценкой согласны в Европе и НАТО.
Ранее румынское руководство впервые сочло Россию враждебным государством: в стратегии национальной обороны на 2020 и 2024 годы говорилось об "агрессивности" Москвы, якобы пытающейся вмешаться в дела региона. По мнению румынских властей, "гибридные действия" российского руководства по милитаризации Черноморского региона нарушают международное право, следствием этого могут стать вооруженные конфликты.
В Москве подобные формулировки вызвали резкую критику. Как заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, такого рода действия могут повлечь за собой рост напряженности в регионе. Румынское руководство в ответ вызвало на беседу российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина.
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