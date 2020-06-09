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Власти Румынии впервые сочли Россию врагом
9.6.2020 22:02
Фото: lugansk1.info
Румынское руководство впервые сочло Россию враждебным государством, пишет "Лента.ру" со ссылкой на стратегию национальной обороны на 2020 и 2024 годы.
Как следует из этого документа, в Бухаресте заговорили об "агрессивности" Москвы, якобы пытающейся вмешаться в дела региона.
По мнению румынских властей, "гибридные действия" российского руководства по милитаризации Черноморского региона нарушают международное право, следствием этого могут стать вооруженные конфликты.
В документе также содержатся опасения в том, что укрепление связей между Россией и Молдавией способно подорвать безопасность в регионе. В Бухаресте склонны считать, что деятельность РФ может подрывать отношения с западными партнерами и НАТО.
Авторы стратегии при этом упомянули и конфликт на востоке Украины. По их словам, российская сторона якобы и там продолжает оказывать дестабилизирующее влияние на ситуацию.
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