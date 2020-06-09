ИнтерНовости - новости в стране и мире
Суд отправил актера Ефремова под домашний арест
Суд отправил актера Ефремова под домашний арест
Полиция оцепила дом на Чистых прудах, где живет Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом на Чистых прудах, где живет Михаил Ефремов
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в НорильскеТрех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
В апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границыВ апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границы
В Москве за минувшие сутки умерли еще 56 пациентов с коронавирусомВ Москве за минувшие сутки умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
В США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца ФлойдаВ США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца Флойда
В Подмосковье задержан вор в законе Вася БандитВ Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Власти Румынии впервые сочли Россию врагом


9.6.2020 22:02
Власти Румынии впервые сочли Россию врагомФото: lugansk1.info

Румынское руководство впервые сочло Россию враждебным государством, пишет "Лента.ру" со ссылкой на стратегию национальной обороны на 2020 и 2024 годы.

Как следует из этого документа, в Бухаресте заговорили об "агрессивности" Москвы, якобы пытающейся вмешаться в дела региона.

По мнению румынских властей, "гибридные действия" российского руководства по милитаризации Черноморского региона нарушают международное право, следствием этого могут стать вооруженные конфликты.

В документе также содержатся опасения в том, что укрепление связей между Россией и Молдавией способно подорвать безопасность в регионе. В Бухаресте склонны считать, что деятельность РФ может подрывать отношения с западными партнерами и НАТО.

Авторы стратегии при этом упомянули и конфликт на востоке Украины. По их словам, российская сторона якобы и там продолжает оказывать дестабилизирующее влияние на ситуацию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 251

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Пациенты с COVID-19 будут бесплатно получать «Авифавир»Пациенты с COVID-19 будут бесплатно получать «Авифавир»
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в НорильскеТрех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
Цыганов рассказал о работе в новом проекте ВырыпаеваЦыганов рассказал о работе в новом проекте Вырыпаева
Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»
В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил мужчину с ребенкомВ Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил мужчину с ребенком

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru