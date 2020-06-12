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Пропавший под Оренбургом мальчик найден погибшим
12.6.2020 14:14
Фото: vk.com
Неподалеку от населенного пункта Тоцкое Оренбургской области было найдено тело десятилетнего ребенка, который пропал за день до этого.
По факту гибели мальчика проводят проверку следственные органы региона.
Как указано на сайте СУ СКР по Оренбургской области, тело мальчика было найдено сегодня, 12 июня, в реке Самарка. Обстоятельства гибели десятилетнего жителя села Тоцкое устанавливают специалисты.
Минувшей ночью в полицию обратились родители мальчика. По их словам, ребенок в вечернее время отправился на велосипеде в продуктовый магазин. Домой он так и не возвратился.
Получив сигнал об исчезновении ребенка, группа сотрудников правоохранительных органов вышла по предполагаемому маршруту, пролегающему вдоль реки. В ходе осмотра берега нашли велосипед, а также место, где мальчик мог войти в воду. Около 4:30 обнаружено тело ребенка, которое находилось в реке.
Явных телесных повреждений на теле погибшего мальчика выявлено не было. Причины смерти будут устанавливать эксперты.
Ранее стало известно о трагедии в Прикамье, где утонули двое подростков.
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