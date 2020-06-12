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В США застрелен мужчина, ранивший четырех полицейских
12.6.2020 13:12
Фото: talktome.com
Инцидент, в результате которого получили ранения четыре сотрудника полиции, случился в окрестностях калифорнийского города Пасо-Роблес.
Как передают американские СМИ, состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Правоохранительные органы американского штата Калифорния ликвидировали злоумышленника, который убил местного жителя, а потом открыл стрельбу по полицейским, ранив четырех силовиков. Соответствующее заявление распространила пресс-служба управления шерифа.
В документе указано, что в минувшую среду, 10 июня, 26-летний Мэйсон Лира стрелял в местного жителя и помощника шерифа. Один человек погиб, полицейский получил тяжелые ранения. Нападавший скрылся.
Днем позже были ранены еще три силовика, задействованные в поисках Лиры. Подозреваемый был убит сотрудниками правоохранительных органов в перестрелке.
Сведений о мотивах нападения из официальных источников пока не поступало. Ведется расследование.
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