Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Афганистане число жертв аварии на шахте возросло до 80

10.6.2020 12:02

Фото: smi2.net



В результате масштабного ЧП на шахте, которое случилось в районе Дара-э-Суф в афганской провинции Саманган, погибли по меньшей мере восемьдесят человек.



На месте аварии сейчас продолжаются поисково-спасательные мероприятия.



Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей местной администрации, после взрывов в трех тоннелях угледобывающей шахты произошло обрушение.



Точное количество людей, которые в тот момент могли находиться под землей, назвать пока не представляется возможным. Известно лишь, что завалами остаются люди и число жертв может возрасти.



Вместе с тем, в ряде источников также появились сообщения о том, что в результате ЧП погибли не более двадцати человек. При этом судьба двенадцати остается пока неизвестной.



Информации о том, что стало причиной взрывов и последующего обрушения, из официальных источников пока не поступало, как и сведений о том, сколько горняков удалось спасти из-под завалов.



Автор: Злата Богатова

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