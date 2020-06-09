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В Москве за минувшие сутки умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
00:20
Фото: smi2.net
За прошедшие сутки в столичных больницах скончались еще пятьдесят шесть пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с этим заболеванием в Москве уточняется, что в общей сложности число жертв сейчас составляет 3 085 человек.
По состоянию на утро вторника, за период с начала вспышки коронавируса в Москве уже было выявлено более 198,5 тыс. заразившихся, в том числе, 1 572 - за последний день. Количество стало минимальным за период с 17 апреля. Согласно официальным данным, признаны вылечившимися в Москве уже свыше 109 тыс. человек, включая 5 390 - за минувшие сутки.
В России на 9 июня общее количество инфицированных составило 485 253 человек, в том числе, 8 595 случаев заражения, подтвержденных за последний день.
В мире коронавирусом заразились 7 118 471 человек, за день общий прирост по всем странам составил 108 124 случая.
Ранее американские ученые выступили с предположением о том, что признаки вспышки коронавируса в Ухане наблюдались уже прошлым летом.
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