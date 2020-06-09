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В Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит


9.6.2020 23:33
В Подмосковье задержан вор в законе Вася БандитФото: rosbalt.ru

В Московской области полиция задержала 56-летнего вора в законе, известного под кличкой Вася Бандит.

По данным правоохранительных органов, он на протяжении двадцати семи лет занимал высшее положение в преступной иерархии, являясь т.н. криминальным авторитетом.

В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело, рассказала официальный представитель ГСУ СКР по Подмосковью Ольга Врадий.

Следствие располагает информацией о том, что подозреваемый занимал высшее положение в преступной иерархии, начиная с 1993 года, то есть на протяжении двадцати семи лет. В прошлом он не раз привлекался к ответственности за такие преступления, как грабежи, кражи, разбой и вымогательство.

По словам Ольги Врадий, подозреваемый постоянно проживал в Подольском, Сергиево-Посадском и Чеховском районах Подмосковья. При этом он занимался координацией и формированием организованных преступных групп (ОПГ), обеспечивал связь между ними и участвовал в т.н. сходках. Они проводились в целях раздела сфер криминального влияния и незаконно получаемых доходов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 243

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