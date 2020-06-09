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В Гааге заявили, что Киев не предоставил данные с радаров по MH17


9.6.2020 18:54
В Гааге заявили, что Киев не предоставил данные с радаров по MH17Фото: scoop.it

Данные лишь со вторичных радаров предоставили украинские власти международному коллективу следователей, выясняющих обстоятельства катастрофы рейса MH17.

Соответствующее заявление сделал сегодня прокурор Тейс Бергер, передает ТАСС.

Как пояснил Тейс Бергер, киевские власти ранее предоставили лишь данные вторичного радара, регистрирующего исключительно гражданские самолеты, которые находятся в небе и передают сигнал на землю. Такие радары способны получать сведения исключительно от самолетов с включенными передатчиками и не могут передавать сведения о каких-либо других объектах или самолетах с отключенными передатчиками.

Совместная следственная группа, проводившая расследование катастрофы, смогла выяснить, что радар в Донецке в тот период был выключенным. Известно также, что на территории, которая находится под контролем ополченцев ДНР, расположенный под Артемовском радар был поврежден во время боевых действий. Радар в Чугуево в момент катастрофы находился на плановом обслуживании.

В результате расследование с использованием данных, которые предоставила украинская сторона, смогло дать лишь ограниченные сведения, констатировал Бергер. По его словам, более полную информацию в итоге удалось получить благодаря российскому радару, который находится в Усть-Донецком под Ростовом.

При этом Бергер отметил, что следователи нигде не выявили никаких признаков, которые бы могли указывать на запуск ракеты либо присутствие военного самолета около потерпевшего крушение в Донбассе малайзийского Boeing.

Пассажирский лайнер Boeing MH17 разбился в селе Грабово Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В ходе начатого расследования было установлено, что в самолет авиакомпании Malaysia Airlines попала ракета. Дискуссии о том, кем она могла быть выпущена, не прекращаются на протяжении нескольких лет.

Ранее военная разведка Нидерландов информировала о том, что ей не удалось обнаружить ни одного "Бука" в районе крушения МН17 летом 2014 года. Вывод был основан на анализе данных, которые были получены из достаточно надежных источников, утверждали представители спецслужбы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 259

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