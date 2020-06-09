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В Сирии найдено тело похищенной боевиками курдской девушки
9.6.2020 16:09
Фото: oka.fm
На северо-западе Сирии найдена убитой 16-летняя курдская девушка, которую ранее похитили боевики, лояльные Турции.
Зарубежные СМИ сообщают о трагическом происшествии со ссылкой на представителей Демократического союза Сирии (ДСС).
Как стало известно, девушка исчезла еще в конце мая. Установлено, что боевики одной из группировок, лояльных Турции, похитили ее неподалеку от города Азаз, который находится в северо-западной части САР.
В минувшие выходные девушки погибшей девушки заметили жители небольшого населенного пункта Дарвиш, расположенного в районе Шара. По предварительным данным, подросток был убит.
ВС Турции вторглись на сирийскую территорию еще в 2016 году, чтобы вести борьбу с подразделениями курдского национального движения. При этом Анкара оказывает поддержку местным незаконным бандформированиям, которые также противостоят курдам.
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