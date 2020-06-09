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В США выявили признаки вспышки коронавируса в Ухане прошлым летом


9.6.2020 15:29
Скорая в КитаеФото: sb.by
Скорая в Китае

Летом прошлого года в китайском Ухане наблюдалось скопление автомобилей на больничных парковках, выяснили американские ученые.

В результате исследователи из США сделали вывод о том, что первые пациенты с коронавирусом могли поступать в лечебные учреждения еще в минувшем августе, сообщает ABC News.

Как стало известно, исследование проводил коллектив ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном. Специалисты тщательно изучали снимки, переданные ранее частными спутниками. По словам ученых, они анализировали фото парковок у крупнейших больниц в Ухане за два последних года.

По данным американских ученых, в августе прошлого года наблюдалось заметное увеличение числа машин. В частности, в некоторые дни их количество примерно вдвое превосходило показатели за ту же дату другого года.

В качестве подтверждения своих догадок американские эксперты также ссылаются на то, что в начале осени среди пользователей китайской поисковой системы Baidu распространились запросы о кашле и диарее - частых симптомов нового коронавируса.

Ранее американский политик заявил о том, что Пекин якобы препятствует созданию вакцины от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается в Соединенных Штатах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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