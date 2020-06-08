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В России начинаются проблемы с доставками посылок из-за границы


13:23
В России начинаются проблемы с доставками посылок из-за границыФото: smi2.net

Логистическим компаниям при доставке посылок из-за границы сейчас приходится сталкиваться с проблемами на российской таможне, передает РБК.

Со ссылкой на информацию служб доставки отмечается, что существенно возрос период обработки отдельных партий.

Как пояснил директор Boxberry International Марат Артуганов, после введения новых таможенных значительно дольше обрабатываются отдельные партии. Кроме того, на задержки, по его мнению, оказывает влияние несовершенное программное обеспечение российской таможни.

Предполагается, что задержки могут коснуться 90% всего объема зарубежных посылок, доставляемых по России, считает руководитель департамента развития международного бизнеса DPD в РФ Сергей Денисов. Вместе с тем, представители СДЭК, прокомментировав сложившуюся обстановку, заявили о том, что задержки не превышают сутки-двое.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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