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ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается


8.6.2020 21:23
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшаетсяФото: alluremedia.com.au

На территории Европы эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стабилизируется, но в глобальных масштабах ситуация с пандемией становится хуже, передает ТАСС. Соответствующее заявление на сегодняшнем брифинге сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступив в в Женеве, глава ВОЗ отметил, что за девять из последних десяти суток в мире каждый в общей сложности фиксировалось более 100 тыс. новых случаев инфицирования. Порядка 75% вчерашних случаев относятся при этом к десяти странам, преимущественно в Америке и Южной Азии.

ВОЗ располагает данными о почти семи миллионах случаев заражения, скончались уже порядка 400 тыс. заболевших, рассказал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, несмотря на стабилизацию ситуации по коронавирусу в Европе, в мире в целом обстановка продолжает ухудшаться.

Кроме того, в большей части африканских стран, а также некоторых регионах Восточной Европы и Центральной Азии сохраняется рост числа зараженных, и основной угрозой там сейчас является "самоуспокоенность". Поэтому ВОЗ призывает вести "активное наблюдение", чтобы не допустить распространения заболевания.

На вторник, 9 июня, запланировано онлайн-совещание ВОЗ, которое будет посвящено отслеживанию контактов людей, которые заразились COVID-19.

По последним официальным данным, за период с начала вспышки коронавируса в РФ им уже заразились 476 658 человек, 8 985 пациентов было зарегистрировано за минувшие сутки.

Ранее экс-губернатор американского штата Флорида Рик Скотт выступил с очередными обвинениями в адрес Пекина. По его мнению, Китай якобы предпринимает попытки помешать созданию вакцины от нового коронавируса, которую сейчас разрабатывают в Соединенных Штатах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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