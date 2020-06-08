ИнтерНовости - новости в стране и мире
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государству
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государству
Абрамович не покупал «Крик» Мунка
Абрамович не покупал «Крик» Мунка
В Минске продолжают задерживать оппозиционеров
В Минске продолжают задерживать оппозиционеров
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве после ДТП задержали Михаила ЕфремоваВ Москве после ДТП задержали Михаила Ефремова
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшаетсяВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается
Путин поручил увеличить пособие для безработныхПутин поручил увеличить пособие для безработных
В США неизвестный кладоискатель нашел «сокровища Фенна» стоимостью $1 млнВ США неизвестный кладоискатель нашел «сокровища Фенна» стоимостью $1 млн
Белорусов оградят от информации, наносящей вред государствуБелорусов оградят от информации, наносящей вред государству

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Берлине российского музыканта арестовали по запросу США


8.6.2020 17:07
В Берлине российского музыканта арестовали по запросу СШАФото: ostwest.tv

В Минюсте Германии отказались от комментариев по поводу задержания диджея из России Дениса Казначеева, передает агентство "Интерфакс".

По данным ряда СМИ, музыканта арестовали по запросу властей Соединенных Штатов.

Как заявила официальный представитель Министерства юстиции ФРГ Штефани Крюгер на просьбу прокомментировать задержание российского диджея, в ведомстве личные дела не обсуждают. Поэтому журналистам лучше обратиться в прокуратуру или другие структуры.

Ранее на странице музыканта в фейсбуке" появилась информация о том, что он арестован в Берлине. В сообщении отмечалось, что Дениса Казначеева взяли под стражу по запросу властей США еще неделю назад.

Предположительно, американский департамент юстиции намерен добиваться экстрадиции россиянина в рамках дела, связанного с отмыванием денег. Кроме того, диджея обвиняют в незаконных действиях в интернете.

В США полагают, что Казначеев являлся участником российской кибермафии, передает ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о деле диджея. По версии американских правоохранителей, в период с 2010 по 2020 годы злоумышленниками в общей сложности было "отмыто" свыше миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 166

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Меркель прокомментировала беспорядки в СШАМеркель прокомментировала беспорядки в США
В Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочкиВ Крыму задержан подозреваемый в убийстве шестилетней девочки
Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканцаПроспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканца
На Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детейНа Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детей
Раввин Лазар считает трудности некошерным понятиемРаввин Лазар считает трудности некошерным понятием

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru