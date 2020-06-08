Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Берлине российского музыканта арестовали по запросу США

8.6.2020 17:07

Фото: ostwest.tv



В Минюсте Германии отказались от комментариев по поводу задержания диджея из России Дениса Казначеева, передает агентство "Интерфакс".



По данным ряда СМИ, музыканта арестовали по запросу властей Соединенных Штатов.



Как заявила официальный представитель Министерства юстиции ФРГ Штефани Крюгер на просьбу прокомментировать задержание российского диджея, в ведомстве личные дела не обсуждают. Поэтому журналистам лучше обратиться в прокуратуру или другие структуры.



Ранее на странице музыканта в фейсбуке" появилась информация о том, что он арестован в Берлине. В сообщении отмечалось, что Дениса Казначеева взяли под стражу по запросу властей США еще неделю назад.



Предположительно, американский департамент юстиции намерен добиваться экстрадиции россиянина в рамках дела, связанного с отмыванием денег. Кроме того, диджея обвиняют в незаконных действиях в интернете.



В США полагают, что Казначеев являлся участником российской кибермафии, передает ТАСС со ссылкой на источник, осведомленный о деле диджея. По версии американских правоохранителей, в период с 2010 по 2020 годы злоумышленниками в общей сложности было "отмыто" свыше миллиона долларов.



Автор: Злата Богатова

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