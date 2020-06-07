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В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил мужчину с ребенком


7.6.2020 16:24
В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил мужчину с ребенкомФото: vk.com

Следственные органы региона возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины и ребенка в Хабаровске, которых сбил автомобиль.

По данным российских СМИ, водитель, допустивший наезд на пешеходов, был пьян.

Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР отмечается, что водитель легкового автомобиля, превысив скорость, допустил выезд за пределы проезжей части. Транспортное средство вынесло на автобусную остановку, где в тот момент находилась семья - родители с маленьким сыном.

Трехлетний мальчик от полученных ранений погиб на месте, его отца с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, мужчина вскоре скончался.

Обстоятельства трагедии выясняются в рамках уголовного дела, которое правоохранительные органы возбудили по итогам доследственной проверки, пояснили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 187

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