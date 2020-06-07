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В Эстонии виновник ДТП расстрелял двух человек на заправке
7.6.2020 13:21
Фото: deon.pl
Правоохранительные органы Пярнуского уезда задержали 32-летнего жителя Таллина, который после ДТП устроил стрельбу на заправке, смертельно ранив двух человек.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Как информирует пресс-служба департамента полиции и погранохраны, в результате ЧП погибли два человека, еще трое, в том числе, двое детей, пострадали. Нападавший задержан и дает показания.
В ходе начатого расследования установлено, что 32-летний житель Таллина спровоцировал ДТП на автозаправке, когда управлял автомобилем Subaru. Скрывшись с места аварии, он спустя некоторое время вернулся на АЗС и расстрелял мотоциклиста. Затем он сделал несколько выстрелов по случайно оказавшейся рядом легковой машине.
От полученных ранений скончались водитель мотоцикла и женщина, находившаяся в автомобиле. Кроме нее в машине были мужчина и двое детей, они пострадали и были экстренно госпитализированы.
Расстреляв незнакомых людей, подозреваемый убежал в расположенный неподалеку лес. Злоумышленник был пойман в результате операции, в которой было задействовано свыше пятидесяти полицейских.
Отмечается, что ЧП случилось неподалеку от дачного дома подозреваемого. Известно также, что задержанный имел разрешение на огнестрельное оружие. Однако он не смог объяснить, почему начал стрелять по совершенно незнакомым людям.
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