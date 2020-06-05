Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Полиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстраций

21:02

Фото: livejournal.com



В эти выходные в столице Соединенных Штатов вновь могут пройти масштабные демонстрации.



С таким прогнозом выступил глава полиции Вашингтона Питер Ньюшем, передает телевизионный канал NBC.



Продолжение протестных акций, которые охватили США после убийства полицейскими Миннеаполиса темнокожего Джорджа Флойда, может последовать уже в самые ближайшие дни, считает Питер Ньюшем.



Данные, полученные силовиками из открытых источников, свидетельствуют о том, что уже в субботу, 6 июня, в Вашингтоне произойти события, которые станут одними из самых крупных за всю историю города, отметил глава полиции. По его словам, правоохранители сейчас ведут подготовку к возможному появлению на улицах "мирных демонстрантов", стремящихся использовать свое конституционное право на свободу слова.



По данным NBC, подготовка к новым протестным акциям, запланированным на эти выходные, сейчас ведется практически по всей стране - как митингующими, так и силовиками. Отмечается, что на активность демонстрантов практически не повлияла угроза распространения коронавирусной инфекции.



Автор: Злата Богатова

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