Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Раввин Лазар считает трудности некошерным понятием

6.6.2020 11:34

Фото: livejournal.com



Любой кризис способен открывать новые возможности, убежден главный раввин России Берл Лазар.



По его мнению, само понятие "трудности" является некошерным. В действительности существуют лишь "испытания, новые возможности, новый толчок".



На эту тему главный раввин России Берл Лазар говорил в ходе онлайн-конференции, передает агентство "Интерфакс". Как отметил еврейский духовный лидер, все происходит к лучшему. Необходимо осознать, что не может быть ничего плохого от Всевышнего и перестать впадать в панику из-за пандемии нового коронавируса.



Существует множество разнообразных историй о том, как люди оказывались в самом тяжелом положении. Однако они смогли понять, что не стоит отчаиваться. Необходимо не опускать руки, а продолжать стремиться к подъему. По словам раввина, многое, что сейчас пугает, завтра будет казаться прекрасным, а послезавтра "вообще невероятным".



Берл Лазар также обратился к людям с призывом не страшиться возможных финансовых трудностей. Человек, в прошлом немало зарабатывавший, при кризисе понимает, что нужен поиск чего-то нового - "Бог дает ему эти возможности", - добавил раввин.



В заключение он раскрыл "главный секрет евреев". Как рассказал главный раввин России, "корабль не тонет, когда он в воде, он тонет, когда вода в нем". Поэтому наиболее важным является не происходящее вокруг нас, а то, что внутри нас.



Автор: Злата Богатова

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