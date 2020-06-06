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Раввин Лазар считает трудности некошерным понятием
6.6.2020 11:34
Фото: livejournal.com
Любой кризис способен открывать новые возможности, убежден главный раввин России Берл Лазар.
По его мнению, само понятие "трудности" является некошерным. В действительности существуют лишь "испытания, новые возможности, новый толчок".
На эту тему главный раввин России Берл Лазар говорил в ходе онлайн-конференции, передает агентство "Интерфакс". Как отметил еврейский духовный лидер, все происходит к лучшему. Необходимо осознать, что не может быть ничего плохого от Всевышнего и перестать впадать в панику из-за пандемии нового коронавируса.
Существует множество разнообразных историй о том, как люди оказывались в самом тяжелом положении. Однако они смогли понять, что не стоит отчаиваться. Необходимо не опускать руки, а продолжать стремиться к подъему. По словам раввина, многое, что сейчас пугает, завтра будет казаться прекрасным, а послезавтра "вообще невероятным".
Берл Лазар также обратился к людям с призывом не страшиться возможных финансовых трудностей. Человек, в прошлом немало зарабатывавший, при кризисе понимает, что нужен поиск чего-то нового - "Бог дает ему эти возможности", - добавил раввин.
В заключение он раскрыл "главный секрет евреев". Как рассказал главный раввин России, "корабль не тонет, когда он в воде, он тонет, когда вода в нем". Поэтому наиболее важным является не происходящее вокруг нас, а то, что внутри нас.
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