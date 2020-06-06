ИнтерНовости - новости в стране и мире
Чехия выдворяет российских дипломатов
Чехия выдворяет российских дипломатов
Социологи прогнозируют массовые протесты в России
Социологи прогнозируют массовые протесты в России
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Telegram восстановили после масштабного сбояTelegram восстановили после масштабного сбоя
Помпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в НорильскеПомпео предлагает помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске
Полиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстрацийПолиция Вашингтона готовится к новой волне массовых демонстраций
Путин поручил создать в РФ базу генетической информацииПутин поручил создать в РФ базу генетической информации
На Камчатке скончался один из младенцев, оставленных родителями без едыНа Камчатке скончался один из младенцев, оставленных родителями без еды

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Раввин Лазар считает трудности некошерным понятием


6.6.2020 11:34
Раввин Лазар считает трудности некошерным понятиемФото: livejournal.com

Любой кризис способен открывать новые возможности, убежден главный раввин России Берл Лазар.

По его мнению, само понятие "трудности" является некошерным. В действительности существуют лишь "испытания, новые возможности, новый толчок".

На эту тему главный раввин России Берл Лазар говорил в ходе онлайн-конференции, передает агентство "Интерфакс". Как отметил еврейский духовный лидер, все происходит к лучшему. Необходимо осознать, что не может быть ничего плохого от Всевышнего и перестать впадать в панику из-за пандемии нового коронавируса.

Существует множество разнообразных историй о том, как люди оказывались в самом тяжелом положении. Однако они смогли понять, что не стоит отчаиваться. Необходимо не опускать руки, а продолжать стремиться к подъему. По словам раввина, многое, что сейчас пугает, завтра будет казаться прекрасным, а послезавтра "вообще невероятным".

Берл Лазар также обратился к людям с призывом не страшиться возможных финансовых трудностей. Человек, в прошлом немало зарабатывавший, при кризисе понимает, что нужен поиск чего-то нового - "Бог дает ему эти возможности", - добавил раввин.

В заключение он раскрыл "главный секрет евреев". Как рассказал главный раввин России, "корабль не тонет, когда он в воде, он тонет, когда вода в нем". Поэтому наиболее важным является не происходящее вокруг нас, а то, что внутри нас.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Супруга Хабенского опровергла сведения о мошенничествеСупруга Хабенского опровергла сведения о мошенничестве
Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7Трамп хочет пригласить Россию на саммит G7
Зарегистрированный в РФ препарат от коронавируса будет применяться исключительно в госпиталяхЗарегистрированный в РФ препарат от коронавируса будет применяться исключительно в госпиталях
Полиция Алабамы подтвердила гибель семи человекПолиция Алабамы подтвердила гибель семи человек
Куба просит ООН осудить нападение на ее посольство в ВашингтонеКуба просит ООН осудить нападение на ее посольство в Вашингтоне

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru