Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Социологи прогнозируют массовые протесты в России

5.6.2020 22:46

Фото: vk.com



Эксперты из "Группы Белановского" подготовили доклад, в котором предупреждают о возможных акциях протеста в России. По мнению социологов, которые ранее предсказали волнения на Болотной площади, в обществе назревают достаточно серьезные изменения - общественные и политические.



Как стало известно, ученые из независимой исследовательской "Группы Белановского", несколько лет назад предсказавшие протестные акции в Москве, пришли к выводу о том, что сейчас в России начали нарастать подобные настроения.



Результаты опроса свидетельствуют о том, что такого мнения придерживается более половины российских граждан, указано в докладе, который получил название "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году".



Прогноз прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК. Как заявил официальный представитель Кремля, очевидно, что сейчас возникли "определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане". Все последствия пандемической ситуации, повлиявшей и на экономику, властями "четко фиксируются".



Автор: Злата Богатова

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