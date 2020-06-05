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Социологи прогнозируют массовые протесты в России
5.6.2020 22:46
Фото: vk.com
Эксперты из "Группы Белановского" подготовили доклад, в котором предупреждают о возможных акциях протеста в России. По мнению социологов, которые ранее предсказали волнения на Болотной площади, в обществе назревают достаточно серьезные изменения - общественные и политические.
Как стало известно, ученые из независимой исследовательской "Группы Белановского", несколько лет назад предсказавшие протестные акции в Москве, пришли к выводу о том, что сейчас в России начали нарастать подобные настроения.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что такого мнения придерживается более половины российских граждан, указано в докладе, который получил название "Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году".
Прогноз прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК. Как заявил официальный представитель Кремля, очевидно, что сейчас возникли "определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане". Все последствия пандемической ситуации, повлиявшей и на экономику, властями "четко фиксируются".
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